Трамп заявил, что США могут усилить санкции против российской нефти

Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут усилить санкции против российской нефти, передает ТАСС.

Глава Белого дома напомнил, что Вашингтон ослабил ограничения на время конфликта на Ближнем Востоке. Теперь же ближневосточная нефть вновь поставляется на мировой рынок, так что санкции могут вернуться в полном объеме.

Ранее президент США сказал, что хочет сделать все возможное, чтобы урегулировать конфликт на Украине. После заключения сделки с Ираном он вновь сосредоточит свое внимание на украинском кризисе.

Подписание меморандума между США и Ираном, которое должно ознаменовать окончание конфликта, запланировано на 19 июня. Смотрите подробности в репортаже "ТВ Центра".