Трамп анонсировал открытие Ормузского пролива в ближайшие день-два

Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив будет полностью открыт в ближайшие день-два.

Также президент США сообщил, что сделка с Ираном не носит окончательного характера. Если США она не понравится, то они нанесут удар по республике.

Кроме того, глава Белого дома опроверг сообщения о создании инвестиционного фонда на 300 миллиардов долларов в рамках соглашения по Ирану, передает ТАСС.

Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут усилить санкции против российской нефти. Читайте подробности на сайте "ТВ Центра".