Ситуация с Арменией наглядно демонстрирует попытки приверженцев порядка, основанного на правилах, ударить по интеграционным объединениям с участием России. На это указал во вторник, 23 июня, помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.

Политик назвал иллюзией представление о том, что можно пересмотреть историю народов, которые веками жили бок о бок и помогали друг другу. Говоря о примере нынешних "политических и внешнеэкономических шатаний Армении", Ушаков привел в пример Украину, подчеркнув, что разобщение под внешним давлением может привести к такой трагедии.

Днем ранее официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что Москва всегда была и остается заинтересованной в сильной и подлинно суверенной Армении. Россия по-прежнему считает Армению своим естественным партнером на Южном Кавказе, а армянский народ – братским.

Однако для выстраивания здоровых межгосударственных отношений требуется конструктивный, а самое главное – честный подход, цитирует чиновницу РИА Новости.

Тем временем российская Служба внешней разведки предупредила, что Запад пытается вбить клин между Россией и Арменией, в том числе посредством разрушения культурных и духовных связей. В СВР отмечали, что Брюссель пытается лишить Еревано-Армянскую епархию Русской православной церкви (РПЦ) прав на церковную недвижимость и блокировать ее диалог с Армянской апостольской церковью.