Владимир Путин заявил, что удары ВСУ по России не в состоянии повлиять на ситуацию на фронте, где российские Вооруженные силы освобождают один населенный пункт за другим, передает ТАСС.

Мирные переговоры были прерваны по инициативе Украины. Киев своими ударами пытается создать благоприятные условия в случае возобновления контактов, подчеркнул российский лидер.

Глава государства при этом отметил, что Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе стамбульских договоренностей.

По словам Путина, дополнительные угрозы, которые пытается создать России киевский режим, должны сводиться к минимуму, это "абсолютно решаемая задача".

Киевский режим можно обозначить только как неонацистский, ничего подобного не было со времен Второй мировой войны, заключил президент.

Ранее Путин заявил, что Киев взял на вооружение тактику нанесения ударов по гражданским объектам России. Читайте подробности на сайте "ТВ Центра".