Минюст раскрыл дальнейшую судьбу раскаявшихся иноагентов: "Придется отсидеть"

Лица, признанные иностранными агентами и заочно получившие сроки по решениям российских судов, при возвращении из-за границы в Россию вынуждены будут отбывать назначенное наказание. Об этом предупредил в среду, 24 июня, заместитель министра юстиции России Олег Свириденко.

Представитель Минюста подчеркнул, что "все те иноагенты, которые исчезли из нашей страны, сейчас должны понимать, что при желании вернуться в нашу страну, им придется отсидеть тот заочный приговор".

Свириденко напомнил об ужесточении российского законодательства в части нарушения требований к иноагентам — приговоры предусматривают от трех до пяти лет лишения свободы, сообщает ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин напомнил, что закон об иностранных агентах, который постоянно подвергается критике, — не российское изобретение. Политик подчеркнул, что в нашей стране нет репрессий и уголовного преследования в отношении иноагентов.

Председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин, отвечая на обращение "уехавших ранее во Францию артистов" с просьбой посодействовать им в возвращении на Родину, заявил: тех, кто очернял Россию, помогал недружественным странам и спонсировал ВСУ, ожидает по прибытии на российскую землю судебное разбирательство и наказание за совершенные проступки.