Медведев заявил, что на Украине больше нет власти

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил в ходе пленарного заседания Петербургского международного юридического форума, что власти на Украине нет - большинство органов власти там исчерпали свои компетенции, это касается и президента, и правительства, и конституционного суда, передает РИА Новости.

Также Медведев выразил уверенность в том, что Россия сможет достичь своих целей по Украине - если не за столом переговоров, то на поле боя.

По словам зампреда Совбеза, западные руководители пытаются сохранить напряженность, провоцируя ядерный конфликт, но погибнуть в глобальной ядерной катастрофе не хотят.

При этом, добавил Медведев, со странами Глобального Юга России разговаривать легко, так как она не имела колоний и не совершала преступлений, как европейские страны.

Ранее Медведев представил новый кодекс взаимоотношений с Западом. Читайте подробности на сайте "ТВ Центра".