Российские военные продолжают продвижение в зоне специальной военной операции, улучшая свое положение. Об этом говорится в сводке Министерства обороны России, опубликованной в четверг, 25 июня.

Как уточняет ведомство в своем MAX-канале, в зоне ответственности подразделений группировки войск "Север" противник потерял свыше 290 военнослужащих.

Подразделения группировки войск "Запад" уничтожили за сутки свыше 220 военнослужащих украинской армии.

В полосе ответственности "Южной" группировки войск противник потерял более 210 военнослужащих.

Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, а потери украинских вооруженных формирований в ее зоне ответственности превысили 320 человек.

Бойцы группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ — враг потерял до 495 военнослужащих.

Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ, уничтожив до полусотни украинских боевиков.

Ранее сообщалось, что российская армия прорвала оборону неонацистов к северу от освобожденной Рай-Александровки, подавив сопротивление основных сил противника. Все местные трассы находятся под огневым контролем нашей артиллерии. ВС России широким фронтом приближаются к Славянску и Краматорску.