Российские бойцы вывели из строя резервуары и перекачивающие установки газораспределительной станции в Харьковской области. Об этом рассказали в понедельник, 29 июня, в Министерстве обороны России.

Как уточняет ведомство в своем официальном MAX-канале, для снижения военно-экономического потенциала противника в ночь с 28 на 29 июня расчеты беспилотников "Герань-2" и "Герань-4 сикер" ударили по газораспределительной станции в районе населенного пункта Панютино.

Средства объективного контроля, полученные в режиме реального времени, зафиксировали на объектах ГРС противника мощный пожар, инфраструктура станции выведена из строя.

Несколькими днями ранее российские войска при помощи БПЛА "Герань-2" поразили автозаправочные станции в Николаевской области. Цель нарушить транспортную логистику Вооруженных сил Украины была успешно достигнута.

Президент России и верховный главнокомандующий российской армией Владимир Путин рассказал, что киевский режим, осознавая плачевность своего положения на фронте, озвучивает некие предложения по урегулированию конфликта. Но эти инициативы нацелены не на мирное решение, а на выкраивание передышки ВСУ. Одно из таких предложений — прекращение ударов вглубь территорий с обеих сторон, поскольку российские ответы на террор мощней и чувствительней, подчеркнул Путин.