"Руководство играет в идиотов": отец разоблачил заговор вузов против Алисы Тепляковой

Алиса Теплякова защитила уже третий по счету диплом. Об этом сообщил ее отец Евгений. Какой вуз окончила 13-летний педагог-психолог, он не рассказал, пообещав сделать это позже.

Евгений поздравил дочь с прохождением очередного экзамена, но остался недоволен процедурой защиты. По его словам, девочке вновь не дали красный диплом, как это было в МАДИ, МПГУ, РГГУ и еще в каком-то вузе.

"У Алисы мышления нет"

"Алиса выходит на красный диплом в РГГУ, и её снимают с красного диплома, её вообще не выпускают на диплом. Алиса учится на отлично в МПГУ, появляется тетенька Пирлик [Галина Пирлик, преподаватель МПГУ, кандидат медицинских наук, магистр психологии], которая говорит: "А чё это? Я у неё мышления нет, я с ней даже разговаривать не буду, у неё двойка". При этом у нас есть справки на руках с пятёрками Алисы, то есть куча преподавателей ставит ей пятёрки. Мы пытаемся с этим что-то делать, руководство играет в идиотов и говорит, что: "Вы-не-не-не, вы не тянете, вы не тянете, вы не тянете", - возмутился Тепляков.

"Декана переклинило"

Отдельно отец девочки-вундеркинда прошелся по декану факультета психологии образования РГГУ Елене Петрушихиной, которая была научным руководителем Алисы Тепляковой.

"В РГГУ у неё была научная руководительница, декан, которая не понимала, что такое корреляция. Она не смогла поверить, что Алиса всё делала самостоятельно. Причём отдала нам такой мусор, извините, в качестве работ, которым она пыталась якобы помочь Алисе. А полностью собранную Алисой аналитику, сделанную вместе с кластерным и факторным... там с каким-то ещё анализом, то есть многоуровневую, она не поняла, потому что у неё были корреляции контроля перемены возраста. А с точки зрения Петрушихиной, возраст вообще нельзя использовать в качестве переменной. Всё, человека заклинило, он пишет "четыре", на предзащите "четыре", диплом защищается на "четыре"", - негодует Тепляков.

"Диплом куплен в Беларуси"

В третьем вузе произошла такая же ситуация, возмущается папа гениев. Алиса, по словам Евгения, училась на все пятерки, но научный руководитель якобы девочку невзлюбил с первого курса и поэтому не дал ей защититься на красный диплом. В еще одном вузе (Тепляков не уточнил, в каком по счету) научный руководитель и вовсе решил, что дипломную работу для Алисы купили в Беларуси.

"Всё, у человека опять же переклинило, девочке 13 лет: "Не-не поставлю, не поставлю ни в коем случае". Представляете? То есть как бы ситуация, я очень сильно поздравляю Алису, потому что у неё уже третий диплом, и она всё показала всем. Она чистый психолог, она чистый программист, она чистый математик", - заверил Евгений.

Девочка-вундеркинд

В марте стало известно, что Алиса Теплякова смогла окончить Российский государственный гуманитарный университет и защитить диплом педагога-психолога. В РГГУ она как раз перевелась из МПГУ. Девочка училась дистанционно.

Алиса претендовала на красный диплом, однако на защите получила отметку "хорошо". Выпускную работу она писала на тему взаимосвязи особенностей мышления и эмоциональной сферы у детей 5-7 лет. На защиту Теплякова пришла в сопровождении мамы. У комиссии к тексту Алисы возникло много вопросов, а научный руководитель дипломной работы отметила, что ей сложно оценить личное участие Тепляковой в создании текста "из-за высокой вовлечённости в процесс законных представителей".

Оригинальность диплома система "Антиплагиат" оценила в 15%, сама Алиса во время защиты объяснила это техническими особенностями портала. Евгений претензии к оригинальности работы опровергал.

13-летняя Алиса Теплякова защитила диплом педагога-психолога. На занятиях ее не видели >>

Спустя несколько недель стало известно, что девочка получила второй диплом о высшем образовании по направлению подготовки "Психология". Во втором случае название вуза было неизвестно. СМИ предполагали, что речь идет о негосударственном Московском международном университете.

Евгений Тепляков утверждает, что получившая диплом психолога Алиса Теплякова уже проводит платные консультации. Одна сессия с 13-летней девочкой стоит 50 тысяч рублей, а желающих попасть к ней якобы очень много.