Предстоящий в июле саммит НАТО, который примет Турция, вызывает тревогу у его участников. Европейские члены военно-политического блока боятся неприятных сюрпризов в свете охлаждения отношений с США и продолжающейся конфронтации с Россией.

Как пишет Boulevard Voltaire, участникам саммита предстоит обсуждать, в числе прочего, угрозу прямого вооруженного конфликта Европы с Россией. Издание подчеркивает, что страны Европы хотя и делают громкие заявления о "российской агрессии" и подготовке к войне, но в действительности боятся "будить русского медведя".

Издание Foreign Policy отмечает, что европейцы очень надеются и буквально молятся, чтобы саммит НАТО в Турции оказался предсказуемым и скучным.

Ранее заместитель российского министра иностранных дел Александр Грушко предупредил, что страны НАТО и ЕС готовятся к военному столкновению с Россией где-то на рубеже 2030 года. С учетом этого западные лидеры интенсивно согласовывают планы по форсированному наращиванию военных расходов.

При этом президент России Владимир Путин подчеркивал, что наша страна не собирается ни на кого нападать, и даже предлагал Европе официальный документ, гарантирующий ненападение. Однако если Европа начнет войну — Россия готова "прямо сейчас", предупреждал политик.