Новак: Дефицит топлива встречается на отдельных АЗС и быстро устраняется

Российский внутренний рынок обеспечен и бензином, и дизельным топливом. В этом заверил в среду, 1 июля, замглавы правительства России Александр Новак.

Как подчеркнул вице-премьер, несмотря на закрытие ряда нефтеперерабатывающих заводов на ремонт, "накоплены были остатки", поэтому в целом Россия топливом обеспечена.

Тем не менее, признал Новак, "случаются дефициты на отдельных заправках и перебои". Он объяснил это логистическими изменениями поставок с нефтеперерабатывающих заводов на конкретные нефтебазы и автозаправочные станции. Политик заверил, что подобные ситуации "быстро устраняются, и мы в ежедневном режиме с нашими нефтяными компаниями обеспечиваем закрытие тех проблем, которые иногда возникают".

Вице-премьер также выразил надежду на то, что ситуация с топливом минимально повлияет на рост цен и инфляционные ожидания, поскольку "вертикально интегрированные компании держат цены в пределах тех уровней, которые, как социально ответственные компании, и как любят говорить банкиры, таргетируют на уровне инфляции свои цены".

Заявления Новака прозвучали на фоне одобрения Советом Федерации комплекса мер, направленных на обеспечение внутреннего рынка России автомобильным бензином и дизельным топливом, а также на поддержку российских НПЗ, сообщает РИА Новости.

Ранее Росстат опроверг фейк о том, что на фоне затруднений со снабжением населения топливом власти решили закрыть статистические данные о ценах на бензин и дизельное топливо. Ведомство отметило, что очередная такая публикация запланирована на 1 июля.