Росстат опроверг фейк о прекращении публикации цен на бензин

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) не прекращала публикацию информации о ценах на бензин и дизельное топливо. Об этом рассказали во вторник, 30 июня, в пресс-службе ведомства.

Как подчеркнули в Росстате, публикации ряда средств массовой информации о якобы запрете публикации такой статистики не соответствуют действительности.

Служба продолжит публиковать указанные сведения в полном объеме в соответствующих разделах на своем официальном сайте и в Единой межведомственной информационно-статистической системе (ЕМИСС). Очередная публикация запланирована на 1 июля.

Ранее в Минпромторге рассказали, что не получают систематических жалоб от торговых сетей на проблемы с топливом для транспорта, доставляющего товары в магазины. Ведомство заверило, что при возникновении затруднений все необходимые меры будут приняты.

В правительстве успокоили россиян, подчеркнув, что топлива в стране достаточно. Вице-премьер Александр Новак, ответственный за это направление работы, рассказал, что ажиотаж на рынке искусственно поднял спрос на четверть, однако с этим уже борются. Власти перестраивают логистику на топливном рынке с учетом потребностей регионов.