Путину доложили об ударе по Украине: Россия продолжит усиливать давление на Киев

Владимира Путина оперативно проинформировали о новом массированном ударе по Украине. С докладом выступил глава Генштаба Валерий Герасимов.

Путин и Герасимов общались по телефону, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что глава государства практически ежедневно проводит встречи с главой Генштаба.

Представитель Кремля подчеркнул, что российская армия наносит удары исключительно по военным и околовоенным украинским объектам.

Песков также сообщил, что Россия продолжит усиливать давление на киевский режим, чтобы достигнуть поставленных целей. Высказался представитель Кремля и об информации СМИ о возможных президентских выборах на Украине. По словам Пескова, официальных заявлений на этот счет не было. С точки зрения права легитимность Владимира Зеленского стоит под вопросов.

Россия минувшей ночью нанесла один из самых массированных ударов по Украине. Это стало ответом на террористические атаки Киева на гражданскую инфраструктуру. Как сообщили в Минобороны, были поражены военные предприятия в Киеве и области, а также военные аэродромы в нескольких областях Украины.

Россия нанесла новый удар по Украине: уничтожены предприятия ВПК и военные аэродромы >>