Медведев велел контролировать несовершеннолетних мигрантов в России

Очередное заседание межведомственной комиссии Совета безопасности России по вопросам государственной миграционной политики состоялось в четверг, 2 июля. Об этом рассказал глава комиссии, зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

Как написал политик в своем MAX-канале, участники заседания обсудили вопросы, связанные с выявлением трудовых мигрантов и их работодателей, которые уклоняются от уплаты налогов.

Наряду с этим была затронута тема создания системы идентификации иностранцев и лиц без гражданства по биометрическим данным в пунктах пропуска через государственную границу. Медведев напомнил, что важно распространить этот опыт на всю территорию нашей страны, а также обеспечить учет и контроль нахождения в нашей стране несовершеннолетних иностранных граждан.

Ранее в России одобрили поправки в законодательство, ужесточающие требования к трудовым мигрантам. Речь, в числе прочего, шла об обязанности детей мигрантов покинуть Россию в течение 30 дней после достижения 18 лет. Исключение сделают для тех, кто после совершеннолетия оформит патент на работу в России или получит иные основания остаться на территории нашего государства.

Министерство просвещения России рекомендовало школьным учителям отслеживать поведение детей иностранных граждан, чтобы выявить у таких учеников возможные склонности к преступлениям. Особое внимание предписывается обращать на детей мигрантов, склонных выражать пренебрежение к "исторической памяти, традиционным российским ценностям, государственной символике".