Украинские националисты ударили по городскому рынку в Токмаке Запорожской области двумя беспилотниками. Погибли не менее пяти человек.

Как рассказал глава региона Евгений Балицкий в своем MAX-канале, 18 человек получили ранения разной степени тяжести, причем пострадавшие продолжают поступать. Четверых самых тяжелых пациентов доставили в областную больницу Мелитополя для оказания узкоспециализированной помощи. Если потребуется, власти области привлекут дополнительные силы Федерального центра медицины катастроф.

Оперслужбы обследуют окрестную территорию в поисках возможных неразорвавшихся снарядов. Ведется подомовой обход, чтобы оценить ущерб и оказать адресную помощь потерпевшим.

Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело о террористическом акте в Токмаке.

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник указал, что это тяжкое военное преступление, имеющее все признаки террористической вылазки. Дипломат риторически поинтересовался, чем украинские националисты отличаются от нацистов Второй мировой, бомбивших людные места городов.

Ранее глава Воронежской области Александр Гусев подчеркнул, что "украинские и западные глупцы" никак не могут понять, что своими террористическими действиями вызывают "только большие негодование и решительность".