Болгария заблокирует очередной, уже 21-й по счету, пакет антироссийских санкций Евросоюза ради собственных национальных интересов. Об этом предупредил в пятницу, 3 июля, глава болгарского кабмина Румен Радев.

Как подчеркнул премьер-министр Болгарии, он не просто готов ветировать новый санкционный пакет ЕС — его решимость характеризуется фразой "Я это сделаю".

Политик, которого цитирует Darik News, предупредил Брюссель, что руководствуется прежде всего национальными интересами Болгарии и ее граждан, а новые санкции против России им не соответствуют.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков после фоне победы партии Радева на выборах в болгарский парламент отмечал, что России импонируют заявления политика о необходимости восстанавливать диалог. Однако пресс-секретарь президента России предостерег от преждевременных попыток "делать широкие выводы о том, что поменяется общеевропейский климат".

В июне Радев, которого в Европе называют "троянским конем" России, преподнес антироссийски настроенным европейским политикам неприятный сюрприз. Политик предупредил, что не допустит рестрикций, которые вредят или несут риски для болгарской экономики. Особое возмущение он высказал намерениями ЕС ввести санкции против патриарха Кирилла. Как напомнил Румен Радев, русское православие сыграло важную роль в освобождении Болгарии от пятивекового османского рабства.