ВС России получили новые многопульные патроны: сбивают БПЛА с первого раза

Первые партии многопульных патронов "Многоточие" разработки холдинга "Высокоточные комплексы" (входит в структуру "Ростеха") поставлены российским военным.

Как рассказали в госкорпорации, многопульный антидроновый патрон может сбивать летающие беспилотники на расстоянии до 300 метров в зависимости от калибра.

"Многоточие" унифицировано со штатными патронами автоматического оружия, которое состоит на вооружении российской армии, цитирует сообщение "Ростеха" РИА Новости.

Ранее в "Ростехе" пообещали, что скоро широкой публике покажут новый зенитный артиллерийский комплекс "Цитадель". Новинка, предназначенная для защиты стационарных объектов, эффективно борется с различными типами беспилотников противника за счет автоматизации и "умных" снарядов. Высокие характеристики комплекса "Цитадель" уже подтверждены в реальных условиях.

Между тем Воздушно-космические силы России получили еще партию новых многофункциональных истребителей Су-35С. Эти самолеты способны решать целый спектр задач: перехват воздушных целей на дальних подступах, прикрытие ударных групп и наземных объектов, уничтожение беспилотников, а также поражение мишеней высокоточным оружием.