Выяснилось, зачем Пашинян снова отправился в Россию

Глава правительства Армении Никол Пашинян в понедельник, 6 июля, отправился с рабочим визитом в Россию.

По сообщению пресс-службы армянского кабмина, которое приводит "Интерфакс", Никол Пашинян примет участие в пленарном заседании "Индустрия 360: Производство без границы" в рамках XVI международной промышленной выставки "Иннопром", которая проводится в Екатеринбурге.

Также в графике политика значится встреча с российским коллегой Михаилом Мишустиным.

Эта поездка Пашиняна привлекла к себе в связи с тем, что премьер-министр Армении впервые едет в Россию после победы на парламентских выборах.

За несколько дней до этого премьер-министр России Михаил Мишустин провел телефонный разговор с Николом Пашиняном по инициативе армянской стороны. При этом заместитель министра иностранных дел Армении Мнацакан Сафарян подчеркивал заинтересованность официального Еревана в диалоге и продолжении отношений с Москвой.

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин, комментируя попытки Еревана сохранить членство в ЕАЭС и одновременно продвинуться в процессе присоединения к Евросоюзу, предупреждал, что "танцевать сразу на двух свадьбах у Армении не получится".