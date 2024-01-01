В Госдуме предложили ввести единую федеральную выплату за долгий брак

В России предлагается ввести единую федеральную выплату в размере 20 тысяч рублей для супружеских пар, проживших в браке 50 лет и более, с последующей индексацией.

В обращении депутата Госдумы Татьяны Буцкой к министру труда и социальной защиты Антону Котякову подчеркивается, что долгий официальный брак является не только личной семейной ценностью, но и общественно значимым примером взаимной поддержки и сохранения традиционных семейных отношений.

Учреждение выплаты за длительный брак на федеральном уровне поспособствует укреплению института семьи, повышению общественного признания длительного брака и формированию единого подхода к поддержке семейных ценностей в России, цитирует Буцкую РИА Новости.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин напомнил, что в некоторых субъектах Российской Федерации выплачивают своим жителям деньги за продолжительный брак. Например, выплата за "За супружеское долголетие" существует в Хабаровском крае — она составляет 25 тысяч рублей и выдается семейным парам, прожившим в браке 50 лет и более.

Инициатива закрепить на федеральном уровне поощрение россиян рублем за вступление в брак и его продолжительность прорабатывалась в Госдуме еще в 2024 году. Глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов отмечал, что "мы хотим уравнять права на денежные выплаты за брачный "стаж", но возникал ряд вопросов. Например, было непонятно, нужно ли сумму выплаты начислять обоим супругам или переводить на общий семейный счет.