Регионы начали отменять запрет на продажу топлива в канистры

В Омской области вновь разрешили автозаправочным станциям (АЗС) отпускать бензин и дизельное топливо гражданам в канистры. Об этом рассказал в понедельник, 6 июля, глава региона Виталий Хоценко.

Как уточнил омский губернатор в своем MAX-канале, при этом продолжают действовать лимиты по объему приобретаемого топлива: на каждого покупателя — не более 40 литров бензина и 80 литров дизельного топлива.

Власти Иркутской области также скорректировали условия отпуску топлива. Губернатор региона Игорь Кобзев пояснил в своем MAX-канале, что жители отдаленных территорий, которым топливо необходимо для нормального жизнеобеспечения, смогут заливать бензин в канистры. То же самое распространятся на предприятия, которые не могут пригнать технику на заправки.

Глава Псковской области Михаил Ведерников посетовал на то, что не все автозаправочные станции региона осведомлены о недавнем разрешении на реализацию пяти литров топлива в канистры для бытовых и хозяйственных нужд. Политик назвал неправомерными отказы некоторых АЗС залить указанный объем топлива в канистру. При этом он отметил в своем MAX-канале, что проверочные закупки на ряде станций подтвердили возможность купить топливо в канистру.

Между тем юрист Георгий Пачулия напомнил, что хранение бензина в гараже запрещено российским законодательством. Однако важно различать бытовой запас и незаконное хранение опасного вещества. Ключевыми критериями являются объем, целевое назначение (использование вещества строго для личных целей) и законность происхождения.