Россиянам напомнили про наказание за хранение бензина в гараже

Хранение бензина в гараже запрещено российским законодательством. Об этом напомнил во вторник, 23 июня, кандидат юридических наук, преподаватель кафедры семейного и жилищного права Университета имени Кутафина Георгий Пачулия.

Как подчеркнул эксперт, правила противопожарного режима закрепляют ряд строгих ограничений при эксплуатации гаражей и парковочных мест. Например, запрещено хранить в гаражах легковоспламеняющиеся и горючие жидкости: бензин, ацетон, иные органические растворители. Под запретом находятся также баллоны с горючими газами.

Однако важно различать бытовой запас и незаконное хранение опасного вещества. Ключевыми критериями являются объем, целевое назначение (использование вещества строго для личных целей) и законность происхождения.

Если возникли подозрения в том, что соседи по гаражному комплексу незаконно хранят в своем боксе канистры с опасным веществом, следует обратиться в обслуживающую организацию — она должна проверить сигнал и, в случае его подтверждения, предписать устранить нарушение. При бездействии обслуживающей организации можно обратиться напрямую в МЧС.

Нарушителям грозит наказание по части 1 статьи 20.4 КоАП ("Нарушение требований пожарной безопасности") в виде штрафа до 15 тысяч рублей для граждан и до 300 тысяч рублей для юридических лиц, цитирует юриста АГН "Москва".

Ранее россиян предупредили, что за самовольное остекление и обшивку балкона собственника жилого помещения могут оштрафовать. Эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству Дмитрий Бондарь пояснил, что фасад многоквартирного дома считается общедомовым имуществом, поэтому менять его облик без надлежащего согласования нельзя.

Получить штраф можно и за придверный коврик. Юрист Михаил Салкин пояснил, что если коврик является источником неприятных запахов и насекомых, это нарушает санитарные нормы. Также придверный коврик не должен мешать проходу и эвакуации людей в случае пожара.