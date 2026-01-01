УЕФА против ФИФА: скандал с отсрочкой красной карточки по звонку Трампа набирает обороты

Проходящий в США, Канаде и Мексике чемпионат мира по футболу 2026 года вновь привлек внимание — на этот раз не яркой игрой спортсменов, а неожиданным решением дисциплинарного комитета Международной федерации футбола (ФИФА).

В ходе матча 1/16 финала мундиаля между сборными США и Боснии и Герцеговины американский футболист Фоларин Балоган наступил на голеностоп боснийскому защитнику Тарику Мухаремовичу. Арбитр встречи наказал Балогана красной карточкой. Это означало, что лучший бомбардир и самый результативный игрок американской сборной не смог бы сыграть в матче 1/8 финала против команды Бельгии.

Однако дисциплинарный комитет ФИФА объявил о приостановке действия красной карточки на год и, соответственно, об участии Балогана в очередном матче чемпионата, ссылаясь на 27-ю статью дисциплинарного кодекса. Она действительно позволяет отсрочить исполнение наказания. Однако комитет не объяснил, почему впервые в истории мирового футбола принял такое решение именно в данной ситуации.

Президент США Дональд Трамп написал в соцсетях, что благодарен ФИФА за то, что "они поступили правильно и исправили огромную несправедливость". Журналист Бен Джейкобс вслед за этим объявил, что страна — хозяйка нынешнего мундиаля надавила на федерацию: Трамп лично звонил президенту ФИФА Джанни Инфантино.

Эта ситуация вызвала шквал недовольства и критики не только со стороны спортсменов, тренеров и болельщиков. Негодование странным решением ФИФА высказали и высокопоставленные спортивные функционеры. Как анонсировали источники Politico, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сделает заявление против соответствующего решения и поддержит позицию Королевской бельгийской футбольной ассоциации, которая осудила приостановку дисквалификации Фоларина Балогана.

Напомним, Дональд Трамп еще перед началом мундиаля назвал его "самым успешным чемпионатом мира в истории". Однако уже тогда турнир ознаменовался рядом скандалов. Весь мир шокировала стоимость билетов, которая превратила главное футбольное состязание планеты в закрытую вечеринку для элиты. Множество болельщиков, которые копили деньги ради этого праздника футбола, не смогли попасть на трибуны: американские власти отказали им во въезде в США в рамках своей дискриминационной визовой политики.