Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили в ночь на среду, 8 июля, 415 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как уточняет Министерство обороны России в своем MAX-канале, дроны были сбиты и перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Владимирской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Крыма и Татарстана, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Есть жертвы. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин рассказал, что при налете на регион украинских БПЛА погиб человек. Политик выразил глубочайшие соболезнования родным и близким, пообещав оказать им всю необходимую поддержку.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о повреждении двух танкеров, при этом два человек получили незначительные ранения, экипаж одного из судов эвакуировали. Разлива топлива удалось избежать.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подчеркивала, что киевский режим ведет охоту на людей, причем "наших убивают террористическими методами", а "своих загоняют людоловами через насильственную мобилизацию в могилы".