Путин назвал главную ценность каждого россиянина

Семья — это надежная опора и поддержка, а также главная жизненная ценность для каждого из нас. На это указал президент России Владимир Путин в приветствии к участникам Всероссийского свадебного фестиваля "Россия. Соединяя сердца".

Как подчеркнул глава государства, именно в семейном кругу во многом формируется личность и мировоззрение человека, закладываются культурные традиции и незыблемые нравственные ориентиры.

Поздравляя участников фестиваля с рождением новой семьи, Владимир Путин напомнил также, что 8 июля отмечается День семьи, любви и верности — по всей стране проходят интересные и содержательные мероприятия, посвященные этому празднику.

Ранее российский лидер призвал сделать так, чтобы "люди заводили большие семьи, чтобы было модно иметь много детей, как когда-то в России было по семь, по десять человек в семьях".

Академик РАН Геннадий Онищенко отмечал, что средний возраст, в котором россиянки впервые становятся матерью, составляет примерно 31 год. По словам эксперта, "мы себя утешаем" тем, что в Европе этот показатель достигает 32-34 года. Однако "нам от этого не легче, мы должны жить своим умом".