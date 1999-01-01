Настоящий мачо: вот каким вырос сын Дмитрия Хворостовского

Дмитрий Хворостовский скончался утром 22 ноября 2017 года. Оперный певец умер от рака. Последние свои дни он провел в Лондоне в окружении семьи. Великому баритону было всего 55 лет.

У артиста осталось пятеро детей от двух браков. С 1991 по 1999 год певец был женат на Светлане Ивановой, они воспитывали троих наследников. В 2001 году Дмитрий сыграл свадьбу с красавицей итальянкой Флоранс, у них родились сын Максим и дочь Нина.

Накануне, 7 июля, Максиму исполнилось 23 года. Свежую фотографию именинника выложила на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" вдова Хворостовского Флоранс.

"С 23-летием поздравляю своего прекрасного сына Максима. Для меня он самый великолепный мальчик на всей планете! Люблю тебя неимоверно", - написала счастливая мать.

(смотреть фото на сайте ТВ Центр)

В комментариях многочисленные подписчики рассыпались в поздравлениях и комплиментах. Поклонники назвали Максима настоящим мачо и отметили его потрясающее сходство с отцом, оперным баритоном Дмитрием Хворостовским.

Напомним, артиста кремировали, а прах разделили на две части. Хворостовский хотел быть похороненным на родине, в Красноярске, но также понимал, что его поклонникам нужно место, куда они будут приходить, чтобы выразить свои чувства. В итоге Дмитрий прописал, чтобы одну часть его праха захоронили в Москве, а вторую — в его родном Красноярске.

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