Попытки западных стран закрыть небо над Украиной приведут лишь к масштабированию конфликта. С таким предупреждением выступил в четверг, 9 июля, член Совета Федерации Владимир Джабаров.

Сенатор прокомментировал в соцсетях заявление президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон гипотетически мог бы согласиться на закрытие неба над Украиной ради обеспечения безопасности.

Как подчеркнул Джабаров, Трамп "может до конца не осознавать, что закрытие воздушного пространства над Украиной будет означать войну", поскольку киевский режим сможет атаковать российские объекты, тогда как ракеты ВС России будут уничтожаться еще на подлете.

Сенатор выразил надежду на то, что военные Трампу "быстро объяснят, что это будет не война между Украиной и Россией", а "война с использованием самого опасного вида оружия" (цитаты по РИА Новости).

Еще в 2024 году Рустем Умеров, возглавлявший тогда Министерство обороны Украины, призывал спонсоров киевского режима закрыть небо над западными украинскими регионами, сбивая российские ракеты со своей территории, если они не могут снабжать Украину средствами противовоздушной обороны в достаточной степени.

Директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов объяснил, почему невозможно закрыть небо над Украиной "в стиле Ирака". При этом эксперт уточнил, что "попытаться это можно сделать только при условии, что США реально по полной программе впишутся".