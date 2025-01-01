Министерство иностранных дел Германии вызвало в понедельник, 13 июля, посла России в Берлине Сергея Нечаева.

Как утверждает внешнеполитическое ведомство, Москва виновна в организации кибератак, направленных против национальной безопасности и интересов ФРГ. МИД Германии заявил, что считает такие атаки неприемлемыми и пригрозил дать "решительный ответ, в том числе введя дополнительные санкции", сообщает "Интерфакс".

В конце 2025 года Министерство иностранных дел Германии обвинило Россию в причастности к крупной кибератаке и в "кампании дезинформации", якобы осуществленной во время выборов в ФРГ за год до этого. Никаких доказательств своих обвинений официальный Берлин не представил.

Тем временем Великобритания и Евросоюз расширили антироссийские санкционные списки — в них внесли россиян и компании, якобы причастные к кибероперациям против Лондона и Брюсселя и "вредоносной кибернетической деятельности".