МИД заявил послу Германии об участии Берлина в террористических ударах по России

Министерство иностранных дел России заявило послу Германии в Москве Александру Ламбсдорффу об участии Берлина в террористических ударах Украины по гражданской инфраструктуре в России.

Как отмечено в сообщении, дипломату было указано на недопустимость набирающей обороты поддержки киевского режима со стороны Германии. Это касается в том числе соглашений военного и военно-технического характера.

До посла довели неприемлемость попыток Германии указывать другим странам, как им выстраивать отношения с Москвой. Это в том числе касается Китая.

Ранее в МИДе высказались о введении выездных виз для россиян. Читайте подробности на сайте "ТВ Центра".