Глава НАСА объяснил, зачем прибыл на Байконур

Глава Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джаред Айзекман в понедельник, 13 июля, прибыл на Байконур.

Как ожидается, Айзекман проводит экипаж корабля "Союз МС-29", в который входят космонавты "Роскосмоса" Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт NASA Анил Менон.

Журналист Александр Юнашев рассказал в своем MAX-канале, что глава американского космического агентства подчеркнул, что космос — это по-прежнему "место для кооперации и партнерства".

Ранее американские СМИ писали, что Россия решила кардинально изменить стратегию освоения космоса, чтобы сократить зависимость от иностранных партнеров в этой области. Планы "Роскосмоса" по запуску четырех ключевых модулей для новой орбитальной станции в ближайшие годы называли началом нового этапа космической гонки.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что в освоении космоса "сотрудничество не останавливается и остановиться не может", поскольку международная кооперация в космической сфере очень важна. Очень многие страны заинтересованы в этом взаимодействии с нашим государством, отметил российский лидер.