Президент Ирана Масуд Пезешкиан подчеркнул необходимость активизировать реализацию стратегических договоренностей между Тегераном и Москвой. Это заявление прозвучало во время встречи руководителя исламской республики с российским министром энергетики Сергеем Цивилевым.

Пезешкиан заявил о готовности Ирана устранить препятствия для реализации совместных проектов, а также отметил, что важность укрепления связей с Россией всегда отмечалась как погибшим верховным лидером Али Хаменеи, так и его преемником Моджтабой Хаменеи.

Тегеран будет со всей серьезностью следовать этому подходу, цитирует заявление президента Ирана РИА Новости.

Этому предшествовало заявление замглавы Совбеза России Дмитрия Медведева, посетившего в Иране траурную церемонию прощания с убитым аятоллой Али Хаменеи, об особом договоре между нашими странами. Политик напомнил про активную консолидацию и сотрудничество Москвы и Тегерана по международной тематике в рамках договора, включая консультации и выработку позиций при голосовании в ООН и на других крупных площадках.

Ранее посол исламской республики в Москве Казем Джалали заявил, что единственный союзник Ирана — это его народ, но в то же время Тегеран рассчитывает на своих друзей: "Наши дружественные страны должны быть рядом с нами в трудную минуту. Потому что мы в трудные дни были рядом с нашими друзьями".