Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в понедельник, 13 июля, с 8:00 до 20:00 мск перехватили и уничтожили 146 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как уточнило Министерство обороны России в своем MAX-канале, дроны были уничтожены и перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее российский лидер Владимир Путин предупреждал, что наша страна всегда будет давать зеркальные ответы украинским националистам, куда бы они ни пытались наносить удары, однако в несколько раз мощнее. Президент отмечал, что враг "будет чувствовать это в дальнейшем с нарастающим масштабом".

Депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага в ответ на призывы Киева создать трибунал по "преступлениям России" заявил, что если кто-то и совершает военные преступления, за которые должен предстать перед трибуналом, так это утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский.