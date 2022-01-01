Россия всегда будет давать зеркальные ответы украинским националистам, куда бы они ни пытались наносить удары, однако в несколько раз мощнее. Об этом предупредил в понедельник, 13 июля, российский лидер и верховный главнокомандующий ВС России Владимир Путин.

Как подчеркнул президент России, противник будет чувствовать усиливающуюся мощь ответных ударов: "Уже чувствует, надеюсь. И будет чувствовать это в дальнейшем с нарастающим масштабом" (цитата по "Интерфаксу").

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что нагнетание напряженности и действия в русле эскалации никоим образом не будут способствовать мирному урегулированию конфликта на Украине. Как подчеркнул политик, предполагать, что военное давление на Россию поможет выходу на мирное урегулирование, было бы крупной ошибкой.

Звучащие на таком фоне призывы киевского режима "сесть за стол переговоров", обращенные к России, являются откровенно абсурдными, отмечал замглавы МИД Михаил Галузин. Дипломат напомнил: наше государство из диалога никогда не выходило, в отличие от Украины, где остается в силе утвержденное Владимиром Зеленским в октябре 2022 года решение СНБО о запрете любых переговоров с Москвой.