Песков осадил спонсоров Киева: давление и нагнетание не помогут

Президент США Дональд Трамп не звонил российскому лидеру Владимиру Путину после того, как накануне вечером анонсировал такой звонок. Об этом рассказал в четверг, 9 июля, представитель Кремля Дмитрий Песков.

Как отметил пресс-секретарь президента России, Дональд Трамп вчера был явно занят для звонка в Москву, однако Владимир Путин всегда рад пообщаться с американским коллегой.

Диалог президентов России и США действительно конструктивный, несмотря на "определенные расхождения, которые могут иметь место", цитирует Дмитрия Пескова РИА Новости.

Ранее в Кремле сообщали, что пока нет оснований говорить о скором визите в Россию президента США. Этот комментарий последовал за заявлением помощника российского лидера по международным делам Юрий Ушакова о том, что Трамп восхищался Эрмитажем, а президент России в ответ снова позвал его в гости.

Между тем главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев отметил, что у Дональда Трампа вновь проснулся интерес к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине. Эксперт объяснил это появлением "определенного рода окно возможностей для того, чтобы сдвинуть с мертвой точки проблему".