После длительных напряженных дискуссий члены Евросоюза согласовали 21-й пакет антироссийских санкций. Однако пришлось отказаться от ряда ограничительных мер из-за возражений отдельных государств.

Как указывает Reuters, сторонники жестких рестрикций не сумели продавить запрет перевозчикам из стран Евросоюза доставлять российский сжиженный природный газ (СПГ) по морю. В ближайший год транспортировка СПГ не будет подпадать под действие ограничений.

Кроме того, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что не удалось согласовать запрет на въезд в страны Европейского союза участникам российской специальной военной операции. Однако глава ЕК попыталась сделать хорошую мину при плохой игре, заверив в соцсетях, что члены ЕС "сделали важный шаг в направлении" такого запрета.

Примечательно, что прежде чиновники в Брюсселе уверяли, что границы Евросоюза закроются для участников СВО уже в июле. Однако отдельные члены интеграционного объединения потребовали решать такие вопросы в рамках визовой политики, не превращая их в рычаг санкционного давления.

Ранее российский лидер Владимир Путин указывал, что внешнее давление на Россию сохраняется, но наша страна нашла пути дальнейшего развития. Как пояснял президент, мы расцениваем глобальные проблемы не как угрозу, а как колоссальные возможности, открывающие новые перспективные рынки и направления деятельности.