Путин обсудил с Совбезом тему выпуска материалов для вооружений

Владимир Путин провел совещание с членами Совбеза страны и обсудил работу предприятий, производящих материалы, комплектующие и сырье для серийного выпуска образцов вооружений, военной и спецтехники.

Как отметил президент, Россия - одна из немногих стран в мире, которая самостоятельно выпускает необходимые материалы.

Вместе с тем, по словам главы государства, "в такой большой работе всегда много вопросов".

"Россия – одна из немногих стран в мире, которая самостоятельно выпускает необходимые материалы, необходимые комплектующие, сырьё для серийного выпуска перспективных и модернизации существующих образцов вооружения, военной и специальной техники. Как всегда бывает в такой большой работе, всегда много вопросов, которые касаются практически каждого ведомства, которые представлены здесь", - сказал Путин.

Ранее президент провел совещание по экономическим вопросам. Об основных его итогах - в репортаже "ТВ Центра".