Что известно о 21-м пакете санкций в отношении России

Евросоюз в рамках 21-го пакета санкций против России вводит возможность полного запрета на услуги с криптоактивами со стороны компаний из третьих стран. Кроме того, новый пакет подразумевает возможность в будущем запрет на визы для участников спецоперации.

Также сообщается, что Евросоюз вводит ограничения против "одной из важнейших алмазодобывающих" компаний, расширяет санкции против металлургии и золота России.

Под рестрикции попал 41 танкер, 37 российских производителей беспилотников дальнего действия, 56 физических и юридических лиц, связанных с ВПК.

Кроме того, ЕС включил в пакет запрет европейскому бизнесу на транзакции с четырьмя аэропортами и двумя портами.

При этом Еврокомиссия подтвердила, что 21-й пакет санкций не включает запрета на доставку российского СПГ европейскими танкерами в страны, которые в ЕС не входят, передает ТАСС.

Ранее в Кремле предупредили, что санкции Евросоюза против России прежде лишь косвенно били по экономике европейских стран, но теперь станет "гораздо больнее". Читайте подробности на сайте "ТВ Центра".