Министерство обороны сообщило, что российские средства ПВО за сутки сбили 8 авиабомб и 1060 беспилотников ВСУ самолетного типа.

Силы Черноморского флота уничтожили безэкипажный катер ВСУ.

Также в ведомстве сообщили, что ВС России в течение суток поразили логистические центры, цеха производства и места хранения беспилотников большой дальности.

В зоне СВО боевики потеряли за сутки около 1480 военнослужащих.

Один из главных рубежей Донбасского укрепрайона ВСУ каждый день теряет людей и сдает опорники - подробности в репортаже "ТВ Центра".