Число погибших от удара ВСУ по Кирилловке выросло до 12

Тело еще одного погибшего после атаки ВСУ на турбазы в Кирилловке извлекли из-под завалов, пишут "Известия" со ссылкой на губернатора Запорожской области Евгения Балицкого.

Всего в результате удара погибли 12 человек, 19 пострадали.

По словам Балицкого, спасти из-под завалов удалось двух человек, в том числе одного ребенка.

Как отметил губернатор, киевский режим целенаправленно уничтожает мирное население - и за каждой смертью стоят деньги англосаксов.

26 июля объявлено на территории Запорожской области днем траура.

Ранее СК завел дело о теракте.