Полки БПЛА и морской дрон для поиска субмарин: главком рассказал о развитии ВМФ

В состав Военно-морского флота России вошли полки беспилотных систем, такая воинская часть есть в составе Северного флота. Об этом рассказал главнокомандующий ВМФ Александр Моисеев.

В интервью телеканалу "Звезда", опубликованном в День ВМФ, 26 июля, Моисеев подчеркнул: полки беспилотных систем в структуре флотов — это "не просто какие-то планы, это объективная реальность сегодняшнего дня". Структура дивизионного состава таких полков имеет надводную и подводную составляющие, уточнил главком ВМФ.

1 июля такое подразделение уже было сформировано и обеспечено всем необходимым вооружением на Северном флоте, а в 2027 году "мы закроем эту тему на Тихоокеанском флоте".

Усилит российский Военно-морской флот и новый безэкипажный корабль водоизмещением 500 тонн, предназначенный для поиска подводных лодок. Как пояснил военачальник, соответствующий проект заложен в текущую государственную программу вооружений. Это класс малого корабля, который заложит основу для дальнейшего развития морских безэкипажных систем.

Подтверждают свою эффективность атомные подлодки проекта "Борей", оснащенные баллистическими ракетами морского базирования. Они пришли на смену предыдущему поколению 667БДРМ проекта и, по словам Моисеева, будут служить нашей стране в ближайшие 30-40 лет.

Подводные лодки 636.3 проекта, которые входят в состав Черноморского флота ВМФ России, активно помогают защищать гражданские суда, которые всё чаще становятся мишенями для атак со стороны Вооруженных сил Украины. Моисеев подчеркнул, что противник переориентировал атаки с военных на гражданские объекты, причем суда третьих стран. Российский Военно-морской флот системно отслеживает и уничтожает вражеские безэкипажные катера.

Ранее президент и главнокомандующий ВС России Владимир Путин, поздравляя ВМФ с профессиональным праздником, отметил: к морякам у нас относятся по-особому. Их служба – это не только решение боевых задач, но и умение справляться с силами самой природы. Навыки наших морпехов и плавсостава, помноженные на их отвагу, сегодня во многом определяют ход специальной военной операции.