Тайная союзница Карла III родила ребенка

В британской королевской семье случилось пополнение. Дочь опального бывшего принца Эндрю, принцесса Евгения, родила третьего ребенка.

Радостной новостью поделилась на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" сама Евгения. Она опубликовала фотографию малышки и написала: "Джек и я с радостью сообщаем о рождении дочери. Мы совершенно счастливы и абсолютно влюблены в нашу девочку".

Букингемский дворец уточнил, что малышка появилась на свет 3 августа в одной из клиник Лиссабона. Отметим, что у принцессы Евгении и ее мужа Джека Бруксбэнка подрастают двое сыновей.

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Интересно, что принцессу Евгению называют тайной союзницей Карла III. Якобы она активно поддерживает его в попытках вернуть в лоно семьи принца Гарри после его скандальных откровений о близких. И подвижки уже есть. В начале июля встретились с Карлом III и Камиллой Паркер-Боулз. Герцог и герцогиня Сассекские привезли в королевскую резиденцию своих детей, чтобы они провели время с дедушкой.

Ходят слухи, что, не сумев закрепиться ни в Голливуде, ни в Великобритании, ни в США, Меган Маркл решила круто изменить жизнь. Ходят слухи, что она делает все, лишь бы вернуться в лоно королевской семьи, из которой сбежала несколько лет назад, прихватив мужа, принца Гарри, и сына Арчи.

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