Специальная военная операция России на Украине приближается к логическому завершению. Такое мнение высказал в понедельник, 10 августа, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Как отметил сенатор в интервью "Ридусу", "всё идет к какому-то логическому завершению" судя по тому, что последние атаки боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) на гражданские объекты в России вызвали резкую критику во всем мире.

Карасин заявил, что мы "пожелаем Вашингтону быть более разумным и принять верное решение", ведь "от этого зависит позиция зарвавшегося киевского руководства, военных и политиков, включая Владимира Зеленского".

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник подчеркивал, что Россия завершит специальную военную операцию только после выполнения всех задач, поставленных главой государства Владимиром Путиным. Парламентарий назвал преждевременным обсуждение конкретных сроков завершения спецоперации, но отметил, что к этой теме могут вернуться посредники.

На Западе между тем отмечают, что конфликт на Украине близится к критическому рубежу, за которым события могут стать необратимыми для киевского режима. К таким выводам приводит резкое изменение баланса в высокотехнологичном ракетном противостоянии России и Украины.