Заявления и поступки верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас напоминают персонажа детского мультфильма о Чебурашке — вредную старуху Шапокляк. Такое мнение высказала в понедельник, 17 августа, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Чиновница отреагировала на угрозы Каллас ввести против России самый масштабный санкционный пакет за последние годы, объяснив, что мешает главе евродипломатии осознать неэффективность ограничений в отношении нашей страны.

Как заявила Захарова "Комсомольской правде", по такому же принципу жила Шапокляк: "Кто людям помогает, тот тратит время зря — хорошими делами прославиться нельзя".

Осведомленные источники ранее сообщали, что очередной пакет европейских ограничений не будет содержать новых направлений, его основная цель — противодействие обходу уже введенных санкций. Опыт предыдущих санкций "показал, что вместо согласования сложных пакетов ЕС лучше точечно ограничивать конкретные компании-нарушители по всему миру".

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря про попытки Запада обрушить российскую экономику посредством санкций, предупреждал: больнее от этого станет самим европейцам. Хотя мы оказались "в идеальном кризисе", его польза несомненна — он "скачкообразно, моментально наполнил всю нашу жизнь единством и консолидацией".