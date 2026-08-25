Валерий Леонтьев вышел на сцену в Казани и показал новое лицо после пластики

Валерий Леонтьев появился на фестивале своего друга Игоря Крутого "Новая волна". Певца сняли крупным планом, фото "утекли" в Сеть, и теперь общественность обсуждает лицо артиста после новой пластической операции.

Несмотря на то, что Валерий Леонтьев официально завершил карьеру еще пару лет назад, он все равно время от времени выступает на частных мероприятиях и не отказывает давнему другу, продюсеру и композитору Игорю Крутому, выйти на сцену в рамках его конкурса "Новая волна" в Казани.

Так и случилось. 77-летний певец отметился на творческом вечере, посвященном композитору Раймонду Паулсу. Валерий Леонтьев спел вместе с артисткой Севиль. Знаменитого исполнителя искупали в овациях, поклонники вручили артисту цветы, а фотографы сняли его в самых разных ракурсах.

Снимки быстро распространились в Сети. Интернет-пользователи, оценив свежие кадры, сделали вывод, что Валерий Леонтьев перенес новую пластическую операцию. Особо наблюдательные поклонники обратили внимание на гладкую кожу артиста, а также на разрез глаз, который, по их мнению, заметно изменился по сравнению с тем, что был раньше.

(смотреть фото на сайте ТВ Центр)

Кое-кто из интернет-пользователей высказал мнение, что Валерий Леонтьев теперь похож на фигуриста Евгения Плющенко с его "лисьими" глазками и на актрису Людмилу Гурченко, которая не скрывала, что ради молодости и красоты не раз ложилась под нож пластического хирурга.

Напомним, что Валерий Леонтьев бывает в России наездами. Много лет назад певец поселился на берегу океана в пригороде Майами. Роскошная вилла певца расположена на острове в заливе Бискейн. Двухэтажный особняк с шестью спальнями, семью санузлами, бассейном, пирсом и даже собственной зоной SPA оценивается в 11 миллионов долларов. Певец как-то признался, что жизнь в Штатах его привлекает отсутствием назойливого внимания прохожих. Он может спокойно выйти на улицу без опасений, что его узнают.

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