55-летняя Алена Хмельницкая уехала на моря после того, как сообщила о своих новых детях

В начале года Алена Хмельницкая отметила юбилей. Известной актрисе исполнилось 55 лет, но кто даст?!

Артистка ведет активный образ жизни, она регулярно занимается спортом, следит за питанием, а ее рабочий график расписан на месяцы вперед. Алена Хмельницкая успевает гастролировать, играть в театре и сниматься в кино.

Поэтому нет ничего удивительного, что в какой-то момент артистка просто выдохлась. На днях Алена Хмельницкая вышла в свет и призналась, что очень устала и ездила отдыхать.

"Я месяц отдыхала. Сегодня ночью вернулась с морей… Мне нужно было отдохнуть. Я устала за последнее время. У меня было много гастролей, театральных постановок", - сообщила артистка "КП".

Однако каждую свободную минуту востребованная актриса старается посвящать близким - дочерям Александре и Ксении. "Не могу сказать, что я осознала, что я бабушка, я просто очень люблю этих своих новых детей - Гаспара и Айю. Это мои невероятные, родные существа... Ты встречаешься с малышами, общаешься, любишь, зацеловываешь, а все остальное делают родители, как считают нужным, я в это не вмешиваюсь. Я совсем не авторитарный человек, знаю, что я ничего не знаю, поэтому пускай они сами… И получается немного другое чувство, внуки — они вроде твои дети, но не совсем, и от этого одна сплошная радость", - говорила ранее актриса.

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