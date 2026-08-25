Филипп Киркоров жестко поиздевался над Аллой Пугачевой: вот что он сделал

Филипп Киркоров преобразился так, что его не сразу узнали. Говорят, поп-король сделал это, чтобы насолить Алле Пугачевой.

В рамках музыкального фестиваля Игоря Крутого "Новая волна" в Казани состоялся юбилейный творческий вечер в честь 90-летия Раймонда Паулса. На мероприятии отметились Алексей Чумаков, Дима Билан, Леонид Агутин и Анжелика Варум, Севиль, Алсу, Сергей Челобанов, Ани Лорак, Сосо Павлиашвили, Лолита Милявская, Дарья Мороз, Сергей Лазарев и многие другие.

Не остался в стороне и король отечественной поп-сцены Филипп Киркоров. Однако артиста не сразу узнали. Певец специально для номера сильно преобразился. Теперь в Сети судачат, что исполнитель переоделся "то ли в Людовика, то ли в Пугачеву".

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Причем многие интернет-пользователи считают, что Киркоров жестко поиздевался над Примадонной, исполнив ее песню "Без тебя". По их мнению, Филипп "обесценил" легендарную композицию своим видом и исполнением.

Напомним, в 2005 году развод Филиппа Киркорова и Аллы Пугачевой стал настоящей сенсацией. Ни для кого не секрет, что Примадонна променяла мужа на молодого юмориста Максима Галкина*, с которым живет до сих пор.

* признан Минюстом России иностранным агентом

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