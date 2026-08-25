ВС России "Искандера" и "Геранями" поразили место подготовки запуска ракеты "Фламинго"

Министерство обороны России сообщило, что Вооруженные силы в районе Федоровки поразили двумя ракетами "Искандера" и семью беспилотниками "Герань" место подготовки запуска ракеты "Фламинго".

Также ВС России "Геранями" нанесли удары по двум судам ВСУ в Черном море, поразили танкер в порту Южный и сухогруз в порту Одесса.

Кроме того, в ведомстве отметили, что с освобождением Анновки были перерезаны логистические маршруты ВСУ на южных подступах к Доброполью. Таким образом, созданы условия для дальнейшего продвижения.

Об освобождении Анновки стало известно ранее 25 августа. Читайте подробности на сайте "ТВ Центра".