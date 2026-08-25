Дочь показала Маргариту Терехову, которая страдает от болезни Альцгеймера: "С днем рождения, любимая мамочка!"

Сегодня, 25 августа, свой день рождения отмечает одна из самых привлекательных и талантливых отечественных актрис Маргарита Терехова. По такому поводу ее дочь Анна опубликовала фото именинницы.

Уже несколько лет Маргарита Терехова не выходила к людям, и это не ее прихоть. Артистка серьезно больна: она прикована к кровати и не узнает даже родную дочь. Любимица публики около 20 лет страдает от болезни Альцгемейра. Заболевание развивалось стремительно, актриса довольно быстро поняла, что больше не может сниматься в кино и вести светскую жизнь. Сейчас Маргарита Борисовна прикована к постели и не узнает даже самых близких.

Однако у актрисы есть много преданных поклонников, которые поддерживают артистку. Они поздравили именинницу с днем рождения на официальной страничке ее дочери Анны Тереховой в запрещенной социальной сети "Инстаграм". Та выложила снимок с актрисой.

"С Днем Рождения, любимая Мамочка! Болгария, 2009 год. Мы счастливы! Спасибо за Любовь к Маме, добрые слова, молитвы, помощь!" - высказалась дочь легендарной артистки.

(смотреть фото на сайте ТВ Центр)

Отметим, что личная жизнь у Маргариты Тереховой была бурной. Актриса трижды была замужем. Вячеслав Бутенко, Савва Хашимов и Георгий Гаврилов были сражены наповал красотой Маргариты, но не смогли вынести ее тяжелый характер.

Напомним, что от второго мужа она родила дочь Анну, а от третьего - сына Александра.

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