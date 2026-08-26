Российские бойцы продолжили атаки на морские суда и объекты портовой инфраструктуре Украины, которые применяются в интересах Вооруженных сил Украины.

Как уточнило Минобороны России в своем MAX-канале, ударными дронами в порту Измаил Одесской области поражен сухогруз, доставивший на Украину грузы военного назначения.

Уничтожены также три резервуара с топливом, предназначенным для обеспечения ВСУ, и объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки грузов военного назначения.

Западные журналисты тем временем пишут, что систематические массированные атаки российской армии разрушают украинскую стратегическую инфраструктуру, порты Чёрного моря и Дуная, а также стратегические промышленные объекты, включая крайне важные для Украины металлургические заводы.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подчеркивала, что высокоточные удары российской армии по инфраструктуре и судам, осуществляющим доставку западных вооружений и военной техники для Киева, не прекратятся до полного устранения угроз безопасности, проецируемых на Азово-Черноморскую акваторию.