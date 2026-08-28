Жителя Мелитополя осудили на 24 года за сооружение схронов для терактов

Южный окружной военный суд приговорил жителя Мелитополя к 24 годам колонии строгого режима за государственную измену.

Мужчина также получил штраф в размере 600 тысяч рублей, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Установлено, что мелитополец по заданию украинских спецслужб готовил диверсии и прятал взрывчатку в Запорожской области, которую предполагалось использовать диверсионно-террористических актах.

По месту жительства фигуранта дела были обнаружены более восьми килограмм взрывчатки и две самодельных бомбы.

Было возбуждено уголовное дело по статьям "Государственная измена", "Участие в террористическом сообществе" и "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств".

В ФСБ подчеркнули, что все пособники противника понесут заслуженное наказание.

Ранее сотрудники нашей спецслужбы 36-летнюю жительницу задержали Мариуполя за шпионаж в пользу Украины. Она собирала сведения о ситуации в городе и о российских военных.