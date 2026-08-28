Путин лично протестировал новый автомобиль Volga К 50

Владимир Путин в Нижнем Новгороде лично протестировал и оценил новый автомобиль Volga К 50, передает РИА Новости.

Перед этим президент посетил нижегородский автокластер. Затем за рулем нового автомобиля проехал от одного цеха к другому в сопровождении представителя компании.

Главе государства рассказали о характеристиках новой линейки Volga.

Журналисты попросили президента поделиться мнением об автомобиле. Путин отметил, что управляется машина хорошо, "в салоне мягко и тихо".

Также в Нижнем Новгороде Путин выступил на форуме "Сильные идеи для нового времени". Подробности